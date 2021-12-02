Ваан Керобян участвует в пленарном заседании по созданию единой торговой сети ЕАЭС+

Министр экономики Армении Ваан Керобян принимает участие в пленарном заседании по созданию созданию единой торговой сети ЕАЭС+, проводимого в рамках II Евразийского Конгресса в Москве.

Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве экономики РА.

«Основная проблема, которую мы обозначили внутри ЕАЭС, это, по всей видимости, нестабильность и дороговизна логистики. С этой точки зрения объединенная дистрибьюторская сеть может сыграть ключевую роль, чтобы мы могли исправить эту ситуацию», - сказал министр экономики РА Ваан Керобян.

Министр отметил, что создание сети имеет большой потенциал, чтобы стать гарантией продовольственной безопасности в регионе, сыграть роль катализатора активизации экспорта и, что самое главное, она поможет снизить производственные потери.