Армен Саркисян поздравил президента ОАЭ

По случаю 50-летия образования Объединенных Арабских Эмиратов президент Республики Армения Армен Саркисян направил президенту Объединенных Арабских Эмиратов шейху Халифа бен Заид Аль Нахайяну поздравительное послание.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщили в Аппарате президента. Армен Саркисян, в послании выразил уверенность, что нынешний уровень сотрудничества между Арменией и Объединенными Арабскими Эмиратами будет и в дальнейшем укрепляться и развиваться во благо народов двух стран.

По случаю праздника президент Саркисян направил поздравительные послания также члену Верховного федерального совета Объединенных Арабских Эмиратов, правителю Эмирата Шарджи шейху султану Бин Мухаммаду аль Касими, вице-президенту Объединенных Арабских Эмиратов, премьер-министру, управляющему Эмирата Дубай шейху Мухаммаду бин Рашед Аль Мактуму и советнику президента Объединенных Арабских Эмиратов по вопросам национальной безопасности шейху Тахну бин Зайеду Аль Нахайяну.