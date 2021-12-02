Год войны и упущенных возможностей: греческая газета «Kathimerini» опубликовала статью посла Тиграна Мкртчяна

1 декабря в одном из крупнейших ежедневных изданий Греции «Kathimerini», имеющей самую большую аудиторию, была опубликована редакционная статья посла Республики Армения в Греческой Республике Тиграна Мкртчяна под названием «Год войны и упущенных возможностей».

«Арменпресс» представляет статью полностью.

Год войны и упущенных возможностей

«Прошел год после последней 44-дневной войны 2020 года (с 27 сентября по 9 ноября) против Арцаха. Это была война, инициированная Азербайджаном при большом содействии Турции, с участием джихадистов из Сирии, Ливии, с военными преступлениями, совершенными и во время войны, и после нее. Однако в политическом дискурсе по-прежнему преобладают геополитические обобщения и аспекты дилеммы безопасности. Опасении по поводу жизни и будущего наций становится меньше. Сделала ли война регион Южного Кавказа более или менее безопасным для народов региона в краткосрочной, среднесрочной или даже долгосрочной перспективе? Очевидно, что краткий ответ на этот вопрос - нет. И вот несколько причин, почему.

Нагорно-карабахский конфликт существует и всегда существовал из-за неприятия со стороны Азербайджана права народа Арцаха жить безопасной и достойной жизнью на своей исторической родине.

Еще в 1960-х годах армяне Арцаха обращались к советскому правительству с просьбой отменить незаконное решение Сталина 1921 года о включении территории в состав Азербайджана. Это было новое государство, созданное в 1918 году при непосредственном содействии Исламской Армии Кавказа во главе с пантюркистским турецким генералом Нури Пашой. В 1988 году арцахцы вновь обратились к Москве с просьбой реализовать свое право на самоопределение. Почему? На протяжении десятилетий власти Азербайджана против армян Арцаха проводили систематическую политику этнической чистки и культурного геноцида. Различные формы дискриминации и угнетения армян в Советском Азербайджане приводили к сбору десятков тысяч подписей в 1965, 1967, 1977 и 1988 годах на петициях и письмах, посылаемых ради того, чтобы позволить Арцаху присоединиться к Советской Армении и обеспечить справедливое решение этого вопроса.

Желание избавиться от этого угнетения заставило армян Арцаха защищать свою жизнь на своей родине и во время войн 1991-1994, 2016 и 2020 годов.

Культурный геноцид против Арцаха, против его народа, различные посягательства продолжаются и по сей день, даже после 44-дневной войны 2020 года. Сразу после подписания заявления от 9 ноября Азербайджан начал систематически и лицемерно его нарушать, всегда обвиняя в нарушении армян. Все это делается при прямой поддержке Турции. После окончания войны 2020 года каждый день, а точнее, каждый раз становится очевидным, что конечной целью Алиева является избавление от армян и их наследия в Арцахе, за которым последует постепенное изгнание армян из Армения. Насилие, осквернение и акты вандализма в отношении армянских культурных памятников, мест, церквей, кладбищ осуществляются по прямому указанию Баку. Баку даже не позволяет ЮНЕСКО посещать этот район. Ради насмехательства над армянами в Баку был открыт ужасный парк победы, который уже прозван «нацистским парком». Повсеместно распространяется расистский язык, который имеет четкую цель посеять вражду против армян, называя армян «диким племенем», «варварами», «собаками», «свирепым врагом», «более опасны, чем вирус коронавируса». Эти и другие выражения напоминают о наихудших преступниках мировой истории».

Полный текст статьи на армянском языке читайте на сайте armenpress.am по адресу:

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