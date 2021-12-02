Азербайджанские военнослужащие открыли огонь по позициям в направлении Кармир Шука

2 декабря около 10:30 азербайджанская сторона обстреляла позиции, расположенные в направлении общины Кармир Шука Мартунинского района Республики Арцах. Огонь велся в течение 10-15 минут. В основном использовалось стрелковое оружие. Как передает «Арменпресс», об этом сообщил Омбудсмен Республики Арцах Гегам Степанян.

Он отметил, что согласно полученным данным, выстрелы были слышны в жилой части поселка, пули доходили до садов жителей.

Человеческих жертв нет, не причинен и материальный ущерб.

«Азербайджанская сторона, нарушая соглашение о прекращении огня, установленное трехсторонним заявлением, и договоренности, достигнутые на высоком уровне, продолжает свои преступные действия против народа Арцаха, нарушая, прежде всего, его право на жизнь и право на психологическую и физическую неприкосновенность гражданского населения. После установления режима прекращения огня мы неоднократно заявляли, что подобными преступными действиями азербайджанская сторона стремится запугать людей, проживающих в Арцахе, добиться выселения армян из Арцаха путем создания атмосферы страха и отчаяния.

«Для пресечения преступных действий азербайджанской стороны, исключения их повторения, а также для защиты права населения и его безопасности актуальным остается немедленное удаление азербайджанских вооруженных баз из окрестностей мирных населенных пунктов Арцаха, введение механизмов беспристрастного расследования нарушений режима прекращения огня», - написал Гегам Степанян.