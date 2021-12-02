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На Новый год в Ереване будет установлена главная елка страны, но праздничных мероприятий не будет

На Новый год в Ереване будет установлена главная елка страны, но праздничных мероприятий не будет

В этом году в Ереване не будет ни новогодних мероприятий, ни фейерверков, ни праздничного уличного освещения, ни городской рождественской ярмарки.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщила мэрия Еревана.

Главную рождественскую новогоднюю елку страны мэрия Еревана приняла решение разместить  на площади Республики. Новогодние елки будут и в административных районах.

Все первоклассники и второклассники Еревана получат от мэрии приглашения на рождественские детские представления.


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