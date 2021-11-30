США считают главными задачами активизацию связей с НАТО и модернизацию альянса: Блинкен

Администрация президента США Джо Байдена считает ключевой задачей активизацию взаимодействия с Североатлантическим альянсом, а также уверена в необходимости его обновления. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявил во вторник госсекретарь США Энтони Блинкен по прибытии на встречу глав МИД НАТО в столице Латвии.

Госсекретарь заверил, что для Байдена "активизация взаимодействия с союзниками, начиная с НАТО, является приоритетом". Госсекретарь США отметил важность работы по "полной модернизации НАТО". "Мы уделяем особое внимание тому, чтобы стратегическая концепция [альянса], по которой достигли принципиального согласия на прошлом саммите, теперь была в полной мере воплощена в жизнь. Мы будем работать над этим в течение следующего дня и, конечно, в течение дальнейших месяцев до следующего саммита", - отметил руководитель американского внешнеполитического ведомства.

Говоря о повестке встречи глав МИД НАТО в Риге, Блинкен также подчеркнул: "Нам предстоит в ближайшие пару дней проделать большую работу по всем вопросам - от контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения - до вызовов на Западных Балканах, и, конечно, до <...> очень тревожных действий России на границе с Украиной, а также того, что мы видели в Белоруссии, и использования мигрантов в качестве политического оружия.