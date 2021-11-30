Министр экономики Армении примет участие во Втором Евразийском конгрессе
Решением премьер-министра Никола Пашиняна министр экономики Армении Ваан Керобян 2-3 декабря будет командирован в Москву для участия во II Евразийском конгрессе. Об этом сообщает Арменпресс со ссылкой на сайт e-gov.am.
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