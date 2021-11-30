Будущий канцлер ФРГ Шольц выступил за обязательную вакцинацию против коронавируса
Будущий канцлер Германии Олаф Шольц выступил за введение обязательной вакцинации против коронавируса всех категорий населения. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил во вторник в ходе встречи властей ФРГ с премьер-министрами федеральных земель, его слова приводит газета Bild.
Шольц пояснил, что как член Бундестага (парламента ФРГ) он согласится с подобным предложением. При этом, как пишет издание, другие главы федеральных земель, в которых премьер-министрами являются члены Социал-демократической партии Германии (СДПГ), должны поддержать введение обязательной вакцинации против коронавируса. Однако правящий бургомистр Берлина Михаэль Мюллер, по данным Bild, выразил обеспокоенность в связи с принятием такого рода меры.
Вакцинация от коронавируса началась в Германии в конце декабря 2020 года. Первыми прививку сделали пожилые граждане, медики, работники важных социальных профессий. В ходе кампании используются вакцины, разработанные американской фирмой Pfizer и ее германским партнером BioNTech, американскими компаниями Moderna и Johnson & Johnson, а также британско-шведской фирмой AstraZeneca.
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