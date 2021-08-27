Предстоящие на 1 декабря мероприятия
17:35, Ноябрь 30, 2021
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По словам тюрколога, вера в заявления Эрдогана - из области фантастики
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Россия приходит к мысли, что Армению нужно укреплять: аналитик
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“Ереванский бестселлер”: “Колобок” - лидер продаж детской книги, октябрь, 2021
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“Новая книга” -36/21: Чархчян, Еврипид, Ознос
- 17:35 Предстоящие на 1 декабря мероприятия
- 17:30 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 30-11-21
- 17:30 Азиатские индексы выросли - 30-11-21
- 17:23 Агван Овсепян останется под стражей
- 17:19 В России запустили отечественный аналог TikTok
- 16:52 Более 1 800 мигрантов вернулись из Белоруссии в Иракский Курдистан
- 16:31 В Афганистане талибы уничтожили базу боевиков ИГ, сообщил источник
- 16:17 Комиссия по регулированию общественных услуг Армении установила новый тариф на воду
- 16:07 Самолет ВВС США экстренно сел в аэропорту на севере Японии
- 16:01 Научная конференция, посвященная 200-летиям Феодора Достоевского, Николая Некрасова и Гюстава Флобера
- 16:00 Во Франции рекомендовали вакцинировать детей из групп риска от COVID-19
- 15:57 Премьер-министр Армении и спецпредставитель ЕС по вопросам Южного Кавказа обсудили вопросы повестки саммита в Брюсселе
- 15:45 На юбилейном вечере Стаса Намина прозвучат симфонические произведения композитора
- 15:35 В Джелалабаде произошли столкновения между талибами и боевиками ИГ
- 15:03 Ковид-статистика Грузии: смертность остается высокой
- 14:44 Депутаты Парламента Греции посетили Мемориал Геноцида армян
- 14:40 В Лондоне отметили юбилеи Александра Спендиаряна и Арно Бабаджаняна
- 14:29 Участники заседания в Вене по ядерной сделке договорились о перезапуске двух рабочих групп
- 14:23 Американский ракетный эсминец возобновил операцию в Черном море
- 14:14 В центре Еревана установят мемориальную доску, увековечивающая память Ерванда Казанчяна и Гали Новенц
- 14:05 Инвестиционные возможности Армении представлены нидерландским предпринимателям
- 13:57 Посол ЕС в Армении посетила Дом воина
- 13:38 Рианна стала национальным героем Барбадоса
- 13:20 Федерация футбола продолжает переговоры о строительстве Национального стадиона: Армен Меликбекян
- 13:14 Принято решение о сотрудничестве Национального архива Армении и Университета Айказян Бейрута
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