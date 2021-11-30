Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 30-11-21

ЕРЕВАН, 30 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 30 ноября, курс доллара США вырос на 0.42 драмa и составил 486.28 драм. Курс евро вырос на 4.12 драмa и составил 552.46 драм. Курс российского рубля вырос на 0.02 драмa и составил 6.50 драм. Курс британского фунта вырос на 1.68 драмa и составил 649.72 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 207.85 драмa и составила 27922.01 драм. Цена серебра сократилась на 5.86 драмa и составила 363.26 драм. Цена платины сократилась на 111.86 драмa и составила 15165.24 драм.