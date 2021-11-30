Агван Овсепян останется под стражей

Апелляционный уголовный суд отклонил жалобу адвокатов против решения суда о продлении срока ареста бывшего генерального прокурора, бывшего председателя Следственного комитета Агвана Овсепяна еще на два месяца. Как передает Арменпресс, об этом сообщил адвокат Эрик Алексанян. Таким образом, Овсепян останется под стражей.

«Мы еще не получили решение суда, но как только получим, в течение 15 дней подадим апелляцию в кассационный суд», - сказал Алексанян.

Агван Овсепян, занимая должность генерального прокурора в 2004-2013 гг., а также председателя Следственного комитета в 2014-2018 гг., фактически участвовал в управлении рядом компаний, занимающихся предпринимательской деятельностью. Помимо этого Овсепян получил взятку в особо крупном размере - 190 млн драмов, а также совершил хищение имущества на сумму 800 млн драмов. Агвану Овсепяну также предъявлено обвинение в отмывании денег в размере около 1,3 млрд драмов.