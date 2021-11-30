Более 1 800 мигрантов вернулись из Белоруссии в Иракский Курдистан

Порядка 1 872 курдских мигрантов добровольно вернулись в Иракский Курдистан (автономный регион на севере Ирака) из Белоруссии. Как передает Арменпресс, об этом сообщил во вторник новостной портал Shafaq News со ссылкой на заявление Управления по информации и СМИ в правительстве региона.

Отмечается, что власти Иракского Курдистана по-прежнему готовы оказать необходимую помощь всем желающим вернуться на родину.

Миграционный кризис на границах Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей, куда с начала года устремились беженцы, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе, некоторые из них попытались проникнуть на территорию Польши, сломав заграждение из колючей проволоки. Позже порядка двух тысяч человек разместили в транспортно-логистическом центре в Брузгах недалеко от границы с Польшей, где были созданы условия для временного пребывания. По словам президента Белоруссии Александра Лукашенко, на территории республики находятся от двух до трех тысяч беженцев из стран Ближнего Востока, помимо размещенных в этом лагере.