В Афганистане талибы уничтожили базу боевиков ИГ, сообщил источник

Движение "Талибан" уничтожило базу боевиков террористической группировки "Исламское государство" в провинции Нангархар на востоке Афганистана. Как передает Арменпресс, об этом сообщил РИА Новости местный источник.

Ранее назначенный талибами начальник штаба вооруженных сил Афганистана Кари Фасихуддин заявил, что ИГ присутствует в ряде районов Афганистана и представляет угрозу стабильности.

По информации источника, бой между талибами и боевиками ИГ происходил во вторник утром в деревне Зангвай, были слышны звуки стрельбы из легкого и тяжелого вооружения.

"В результате этого утреннего боя были уничтожены боевики ИГ, включая нескольких женщин, связанных с группировкой", - заявил источник, отметив, что только один из террористов ИГ выжил.

В свою очередь, источник в полиции Нангархара сообщил РИА Новости, что были ликвидированы три боевика ИГ, включая женщину, еще один захвачен живым.

В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев.

В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана".