Самолет ВВС США экстренно сел в аэропорту на севере Японии
16:07, 30 Ноябрь, 2021
Самолет ВВС США совершил экстренную посадку в аэропорту Аомори на севере Японии. Как передает Арменпресс, об этом во вторник сообщило агентство Kyodo.
Отмечается, что в связи с нештатным приземлением воздушного судна была закрыта взлетно-посадочная полоса аэропорта.
По данным телеканала NHK, совершивший посадку самолет может быть американским истребителем. Местные власти начали выяснять обстоятельства произошедшего.
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