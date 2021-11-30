Самолет ВВС США экстренно сел в аэропорту на севере Японии

Самолет ВВС США совершил экстренную посадку в аэропорту Аомори на севере Японии. Как передает Арменпресс, об этом во вторник сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что в связи с нештатным приземлением воздушного судна была закрыта взлетно-посадочная полоса аэропорта.

По данным телеканала NHK, совершивший посадку самолет может быть американским истребителем. Местные власти начали выяснять обстоятельства произошедшего.