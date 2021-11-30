Научная конференция, посвященная 200-летиям Феодора Достоевского, Николая Некрасова и Гюстава Флобера

В Национальной академии наук Армении проходит юбилейная конференция «Мировая классическая литература в контексте национальных литератур», посвященная 200-летиям Федора Достоевского, Николая Некрасова и Гюстава Флобера. Как сообщает «Арменпресс», конференция организована Институтом литературы им. Манука Абегяна Национальной академии наук Республики Армения совместно с Институтом мировой литературы им. Максима Горького Российской Федерации при содействии Комитета науки Российской Федерации.

В своем приветственном слове президент Национальной академии наук Республики Армения, академик Ашот Сагян подчеркнул значение сотрудничества между двумя институтами, выразив надежду, что оно будет постоянным. «В 2020 году праздновались юбилеи двух великих деятелей армянского народа, 150-летия Ованеса Туманяна и Комитаса Вардапета. Эти юбилеи отмечались и за пределами Республики Армения, на международных конференциях в Москве и Санкт-Петербурге. В этом году исполняется 200-летия выдающихся деятелей русской и мировой литературы Федора Достоевского, Николая Некрасова и Гюстава Флобера. Отрадно, что эта конференция организована в масштабе двух предыдущих конференций с участием известных литературоведов, лингвистов, искусствоведов и историков двух стран», - сказал Ашот Сагян.

Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Армении Сергей Копыркин отметил, что вклад Федора Достоевского, Николая Некрасова и Гюстава Флобера неоценим в русской и в мировой литературе. Посол посчитал эту конференцию еще одним важным шагом на пути к укреплению связей между Арменией и Россией.

Конференция пройдет 1-2 декабря, в Литературном институте Манука Абегяна. По окончании конференции между Институтом литературы имени Манука Абегяна и Институтом мировой литературы имени Максима Горького будет подписан меморандум.