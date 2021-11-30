На юбилейном вечере Стаса Намина прозвучат симфонические произведения композитора

В честь 70-летия легендарного рок-музыканта, композитора, художника, фотографа, режиссера и продюсера Стаса Намина в Ереване будет организован его юбилейный концерт. В исполнении Национального филармонического оркестра Армении прозвучат его симфоническая сюита «Осень в Санкт-Петербурге», отрывок из балета «Пороки и любовь» и симфония Centuria S-QUARK.

Дирижер концерта, который состоится 30 ноября в концертном зале «Арам Хачатурян», - художественный руководитель и главный дирижер НФА Эдуард Топчян.

Как передает «Арменпресс», на встрече с журналистами, состоявшейся 30 ноября, Стас Намин сказал, что для него большая честь, что такой замечательный дирижер, как Эдуард Топчян, с прекрасным оркестром представит два его произведения. «Эти очень разные произведения были написаны в разные периоды. Первое - романтическое и сентиментальное произведение, второе - более зрелое, философское и сложное. Представить эти произведения непросто, но вчера я участвовал в репетиции, восхищался филармоническим оркестром. Звук был великолепен, музыканты - профессионалы», - подчеркнул Намин и сообщил, что концерт был инициирован его близким другом - врачом Вааном Вардапетяном.

Первым учителем музыки Стаса Намина был близкий друг семьи Арно Бабаджанян. По словам Намина, Бабаджанян часто бывал в их доме. «Арно Бабаджанян был замечательным человеком, теплым, искренним, заботливым человеком, гениальным музыкантом. Я имею в виду не его песни, которые исполняет весь мир, а его симфонические произведения. Он был блестящим композитором, немного ленивым, чтобы много писать. Если бы он был амбициозен, он бы создавал более необычные композиции», - сказал Намин, не забыв упомянуть, что он полюбил классическую музыку благодаря и своему второму учителю, Огану Дурьяну, который был их хорошим другом.

Стас Намин (Анастас Алексей Микоян) родился в 1951 году в Москве. Его дед - известный государственный деятель СССР, политик Анастас Микоян. Брат деда Артем Микоян - легендарный советский авиаконструктор и автор истребителя МиГ. Отец Намина был генерал-лейтенантом, заслуженным военным летчиком, а мать, Нами Микоян (Арутюнова), окончила консерваторию по специальности пианист и теоретик.

Стаса Намина воспитывала мама, которая с ранних лет приобщала его к музыке и литературе.

В 2011 году в Международном Доме музыки прозвучала и была записана симфоническая сюита Намина «Осень в Петербурге». В 2016 году Намин завершил свою первую симфонию Centuria S-Quark. В том же году симфония была записана Лондонским симфоническим оркестром и выпущена на компакт-диске на лейбле Navona Records (Великобритания-Великобритания). В 2017 году симфония была исполнена в Большом зале Московской консерватории Российским национальным оркестром под управлением народного артиста России Михаила Плетнева. Она вместе с симфонией Арама Хачатуряна прозвучала на российском телеканале «Культура», в день памяти жертв Геноцида армян.

Стас Намин был первым, кто в середине 80-х годов основал несколько культурных учреждений, в том числе студию звукозаписи, концертное агентство, студию дизайна, модельное агентство, театр моды, радиостанцию и телестанцию. Создал первый музыкальный театр. В 1989 году он основал первый Московский негосударственный симфонический оркестр (Московский симфонический оркестр - МСО). С 2001 года оркестром дирижировал Оган Дурян.