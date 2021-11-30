В Джелалабаде произошли столкновения между талибами и боевиками ИГ

Столкновения между членами захватившего власть в Афганистане движения "Талибан" (запрещено в РФ) и боевиками террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) произошли в одном из районов города Джелалабад, административного центра восточной афганской провинции Нангархар. Как передает Арменпресс, об этом сообщило во вторник агентство Aamaj News.

По его сведениям, боевые действия, носившие "ожесточенный" характер, начались в ночь с понедельника на вторник и продолжались до утра. Стороны, как утверждается, применили различные виды вооружений.

Отмечается, что в "Талибане" пока не комментировали эту информацию.

В течение последних трех месяцев в ряде провинций Афганистана, включая столичный регион, произошло сразу несколько взрывов, вооруженных нападений и перестрелок, жертвами которых стали как талибы, так и местные жители. Ответственность за некоторые из этих инцидентов взяла на себя группировка "Исламское государство в Хорасане", являющаяся ответвлением ИГ.