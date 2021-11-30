Ковид-статистика Грузии: смертность остается высокой

За последние сутки в Грузии зафиксировано 5 050 случаев инфицирования COVID-19, скончались 80 пациентов, как передает Арменпресс, об этом сообщает пресс-служба правительства.

Всего с начала пандемии в стране зафиксировано 845 643 случая заболевания коронавирусом, 12 054 стали жертвами COVID-19.

За последние сутки в Грузии от коронавируса вылечились 4 214 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумел 788 201 человек.

В Тбилиси за последние 24 часа выявлено 1 821 новый случай инфицирования.

На данный момент в Грузии 45 362 активных случая заболевания, из них 6 554 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 674 пациентов тяжелое, из них 361 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. 1 135 пациентов помещены в ковид-гостиницы. 37 673 человека проходят курс лечения на дому.

В карантинных пространствах остаются 40 человек, в самоизоляции – 40 494.

В Грузии за последние сутки сделано 53 854 теста на коронавирус: 37 153 – на антиген, 16 701 – ПЦР-тест.

Доля инфицированных в общем числе протестированных, по данным на 29 ноября, составляет 9,38%, за две недели – 8,96%, за семь дней – 8,95%.

Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.