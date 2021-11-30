В Лондоне отметили юбилеи Александра Спендиаряна и Арно Бабаджаняна

В Лондоне в армянской церкви Св. Саркис 27 ноября состоялось мероприятие, посвященное 150-летию Александра Спендиаряна и 100-летию Арно Бабаджаняна.

Как сообщили «Арменпресс» в Доме-музее А. Спендиаряна мероприятие было проведено по инициативе хора «Клинген» и Культурной ассоциации и его художественного руководителя и дирижера Сипана Олаха под патронатом посольства Республики Армения в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, при содействии Министерства ОНКС Армении.

С речами выступили директор Дома-музея Александра Спендиаряна, заслуженный деятель культуры РА Марине Отарян и Сипан Олах.

Марине Отарян рассказала о жизни и творческом наследии Спендиаряна, Сипан Олах о жизненном пути и деятельности Бабаджаняна.

Директор Дома-музея А. Спендиаряна за организацию и активное участие в юбилейных мероприятиях, посвященных композиторам вручила Сипан Олаху благодарственную грамоту.

В концертном отделении в исполнении хора «Клинген» и камерного оркестра «Клинген» (художественный руководитель и маэстро Сипан Олах) прозвучали произведения этих двух великих армянских композиторов.

Выступили сопрано Татевик Ашурян (Германия) и Айарпи Егикян (Великобритания), пианистка Мария Палазян (Ливан), гобоист Акоп Мурадян (Великобритания), струнный квартет «Клинген» - скрипачи Паула Горбанова (Литва) и Малена Джимено (Испания), альтист Адриан Тиерасека (Испания) и виолончелист Кристофер Хеджес (Великобритания). Хор «Клинген» исполнил песни Бабаджаняна.

Посол РА в Соединенном Королевстве Варужан Нерсисян в приветственной речи выразил благодарность организаторам и гостям, отметив значение подобных мероприятий в деле представления в Соединенном Королевстве богатой армянской музыкальной культуры и традиций.

На мероприятии присутствовал и известный дирижер Вардан Мелконян, который высоко оценил профессионализм музыкантов и интересные и содержательные выступления докладчиков.

Присутствовали и предстоятель епархии Армянской Апостольской Церкви в Великобритании, Его Преосвященство епископ Оваким Манукян и другие представители Армянской Апостольской церкви, также председатель Армянского общинного совета Арманд Абрамян, сотрудники посольства РА, британские и иностранные гости.

Автор проекта, посвященного 150-летию великого армянского композитора Спендиаряна и 100-летию Арно Бабаджаняна, - дирижер, пианист Сипан Олах.

Первое мероприятие этого проекта состоялось 16 октября в Лондоне, второе - 5-7 ноября в Вене.