В центре Еревана установят мемориальную доску, увековечивающая память Ерванда Казанчяна и Гали Новенц

На Совете старейшин Еревана принято решение установить в центре столицы памятную доску, увековечивающую память народного артиста Республики Армения, профессора Ерванда Казанчяна и народной артистки Республики Армения, актрисы Гали Новенц.

Как передает «Арменпресс», проект представила начальник организационного управления Аппарата мэрии Еревана Армине Варданян.

«Мемориальная доска будет установлена по адресу Вазгена Саркисяна 7, на фасаде здания Государственного театра музыкальной комедии им. Акопа Пароняна», - представила Армине Варданян.

Ходатайство представил директор Государственного театра музыкальной комедии имени Акопа Пароняна Каро Шахбазян.

Решение было принято 40 голосами «за» при 1 воздержавшемся.