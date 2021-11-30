Инвестиционные возможности Армении представлены нидерландским предпринимателям

Чрезвычайный и полномочный посол Армении в Нидерландах Тигран Балаян 29 ноября принял участие в рабочем обеде с предпринимателями, организованном Международным христианским советом.

Как передает «Арменпресс», посольство Армении в Нидерландах сообщило, что посол Балаян представил предпринимателям историю армяно-нидерландских отношений, вековое армянское присутствие в Нидерландах, существующее торгово-экономическое сотрудничество и прилагаемые усилия по их расширению.

Президент компании «Talenting Investment» Хайс Виллем Слофф рассказал нидерландским бизнесменам о своих инвестициях в Армении и об их эффективности и призвал последовать его примеру.

Председатель организационного Международного христианского совета Хенк Ян Фан Схотхорст представил духовные и культурные связи армянского и нидерландского народов, а также работы, осуществляемые возглавляемой им структурой.

Высоко оценив усилия Хайса Виллема Слофа и Хенка Яна фан Схотхорста по развитию армяно-нидерландских связей, посол Балаян вручил им первые экземпляры марок, выпущенных в связи с 30-летием установления дипломатических отношений между Арменией и Нидерландами.

На встрече была обсуждена возможность организации бизнес миссии Нидерландов в Армении.