Рианна стала национальным героем Барбадоса

Известная певица Рианна стала национальным героем Республики Барбадос, завершившей во вторник выход из-под британской короны, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Робин Фенти, более известная как Рианна, родилась на Барбадосе и в юном возрасте переехала в США, чтобы начать карьеру певицы. В сентябре 2018 года она была назначена чрезвычайным и полномочным послом Барбадоса за вклад в популяризацию островного государства за рубежом. В сферу ее ответственности вошли вопросы образования, туризма и инвестиций.

Во вторник Рианна приняла участие в инаугурации первого президента Республики Барбадос. Она сидела неподалеку от принца Чарльза вместе с другими приглашенными на церемонию лицами.

"Мы представляем вам национального героя Барбадоса - посла Робин Рианну Фенти", - сказала во время церемонии премьер-министр Миа Моттли, продолжив свою речь цитатой из одной из песен Рианны: "Продолжай сиять как бриллиант и прославляй свой народ своими словами и действиями".

В конце сентября парламент Барбадоса единогласно поддержал поправки в конституцию, позволяющие отказаться от монархической формы правления и превратить страну в республику, а спустя почти месяц проголосовал за назначение генерал-губернатора острова Сандры Мейсон первым президентом. 29 ноября она принесла присягу и возглавила государство.

Церемония установления республики и инаугурации президента проходит в день празднования 55-й годовщины независимости Барбадоса, которую страна получила еще 30 ноября 1966 года. Однако до сих пор главой государства являлась британская королева.