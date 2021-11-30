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Федерация футбола продолжает переговоры о строительстве Национального стадиона: Армен Меликбекян

Федерация футбола продолжает переговоры о строительстве Национального стадиона: Армен Меликбекян
ЕРЕВАН, 30 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Федерация футбола Армении продолжает переговоры о строительстве Национального стадиона.

«Были разные этапы переговоров по строительству Национального стадиона. Однако из-за эпидемии коронавируса они в послевоенный период были остановлены. Сейчас мы возобновили переговоры. Не могу сказать, что у нас есть прогресс в этом вопросе, но есть некоторые изменения. Федерация футбола продолжает работы по строительству Национального стадиона», - сказал президент ФФА Армен Меликбекян на церемонии открытия стадиона в Армавире, сообщает Арменпресс.

Идея национального стадиона была введена в оборот в 2018 году.
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