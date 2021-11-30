Принято решение о сотрудничестве Национального архива Армении и Университета Айказян Бейрута
13:14, 30 Ноябрь, 2021
ЕРЕВАН, 30 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Директор ГНКО «Национальный архив Армении» Григор Аршакян встретился с президентом Бейрутского Университета Айказян доктором Полом Хайтостеаном. Об этом «Арменпресс» сообщили в Национальном архиве Армении.
Собеседники договорились о начале многопланового сотрудничества, в соответствии с которым отдельные лица и организации, желающие передать материалы с Ближнего Востока в Национальный архив Армении, будут осуществлять эти отношения по каналу Университета Айказян.
Между директором Национального архива Армении и президентом Университета Айказян в Бейруте достигнута договоренность об организации конференции по Ближнему Востоку, перечислению, оцифровке, доступу и защите архивов армянской тематики.
Еще одна выставка-конференция будет организована по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между республиками Армения и Ливан.
Стороны также договорились о посещении летом студентами Айказяна Национального архива Армении, прохождении испытательного срока, обмене опытом, публикации статей в арменоведческом журнале Айказян и издании сборника документальных фильмов о ливанских армянах. Сотрудники Национального архива Армении нанесут ответный визит в Бейрут для изучения архивных материалов Университета Айказян.
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