Обмен информацией между правоохранительными органами Армении и РФ будет организован более оперативно







Как сообщает



«В частности, стороны будут обеспечивать друг друга в электронном виде, получать информацию в ходе своих разбирательств с использованием информационных систем, программного обеспечения и технических средств, в том числе путем предоставления бесплатного доступа к ресурсам информационных систем в соответствии с техническими протоколами. Они будут обеспечивать безопасность информации, полученной в рамках соглашения, в соответствии с законодательством каждой страны и международными соглашениями, участниками которых они являются», - сказал Фиданян.



По словам заместителя начальника полиции, информация, полученная в рамках соглашения, будет использоваться исключительно в служебных целях и не будет передана третьим лицам без предварительного письменного согласия компетентного государственного органа.



«Информация, составляющая государственную тайну, не будет разглашаться. Расходы, связанные с заключением соглашения, будут нести стороны», - подчеркнул Фиданян. Заместитель начальника Полиции добавил, что после ратификации соглашения отпадет необходимость в изменении законодательства РА или принятии нового закона.



Фиданян предлагает комиссии дать положительное заключение к соглашению, включить его в повестку дня заседаний НС. ЕРЕВАН, 30 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Посредством подразделений, определенных полицией Армении и Министерством внутренних дел России, можно будет более оперативно организовать обмен информацией между двумя ведомствами.Как сообщает «Арменпресс» , об этом заявил заместитель начальника Полиции РА Ара Фиданян на заседании Постоянной комиссии по обороне и безопасности НС, представив "Соглашение о сотрудничестве и электронном обмене информацией" между Правительством Республики Армения и Правительством Российской Федерации,«В частности, стороны будут обеспечивать друг друга в электронном виде, получать информацию в ходе своих разбирательств с использованием информационных систем, программного обеспечения и технических средств, в том числе путем предоставления бесплатного доступа к ресурсам информационных систем в соответствии с техническими протоколами. Они будут обеспечивать безопасность информации, полученной в рамках соглашения, в соответствии с законодательством каждой страны и международными соглашениями, участниками которых они являются», - сказал Фиданян.По словам заместителя начальника полиции, информация, полученная в рамках соглашения, будет использоваться исключительно в служебных целях и не будет передана третьим лицам без предварительного письменного согласия компетентного государственного органа.«Информация, составляющая государственную тайну, не будет разглашаться. Расходы, связанные с заключением соглашения, будут нести стороны», - подчеркнул Фиданян. Заместитель начальника Полиции добавил, что после ратификации соглашения отпадет необходимость в изменении законодательства РА или принятии нового закона.Фиданян предлагает комиссии дать положительное заключение к соглашению, включить его в повестку дня заседаний НС.