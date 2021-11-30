Обмен информацией между правоохранительными органами Армении и РФ будет организован более оперативно
12:51, 30 Ноябрь, 2021
ЕРЕВАН, 30 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Посредством подразделений, определенных полицией Армении и Министерством внутренних дел России, можно будет более оперативно организовать обмен информацией между двумя ведомствами.
Как сообщает «Арменпресс», об этом заявил заместитель начальника Полиции РА Ара Фиданян на заседании Постоянной комиссии по обороне и безопасности НС, представив "Соглашение о сотрудничестве и электронном обмене информацией" между Правительством Республики Армения и Правительством Российской Федерации,
«В частности, стороны будут обеспечивать друг друга в электронном виде, получать информацию в ходе своих разбирательств с использованием информационных систем, программного обеспечения и технических средств, в том числе путем предоставления бесплатного доступа к ресурсам информационных систем в соответствии с техническими протоколами. Они будут обеспечивать безопасность информации, полученной в рамках соглашения, в соответствии с законодательством каждой страны и международными соглашениями, участниками которых они являются», - сказал Фиданян.
По словам заместителя начальника полиции, информация, полученная в рамках соглашения, будет использоваться исключительно в служебных целях и не будет передана третьим лицам без предварительного письменного согласия компетентного государственного органа.
«Информация, составляющая государственную тайну, не будет разглашаться. Расходы, связанные с заключением соглашения, будут нести стороны», - подчеркнул Фиданян. Заместитель начальника Полиции добавил, что после ратификации соглашения отпадет необходимость в изменении законодательства РА или принятии нового закона.
Фиданян предлагает комиссии дать положительное заключение к соглашению, включить его в повестку дня заседаний НС.
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