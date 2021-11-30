Цена на газ в Европе на открытии торгов превысила $1140 за 1 тыс. куб. м

Цена на газ в Европе на открытии биржевых торгов во вторник поднялась выше $1140 за 1 тыс. кубометров, как передает Арменпресс, об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

Цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $1146 за 1 тыс. куб. м, или €97,9 за МВт⋅ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт⋅ч).

Общий рост стоимости газа в Европе по сравнению с ценой закрытия накануне составляет около 5%.

Накануне начальник департамента "Газпрома" Александр Иванников сообщил, что холдинг не ожидает заметного снижения цены на газ в Европе в ближайшие месяцы, но его стоимость на уровне около $1000 за 1 тыс. куб. м не является устойчивой.