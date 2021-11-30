В Кабуле прогремел взрыв

Мощный взрыв произошел рядом со школой в столице Афганистана Кабуле во вторник, в результате чего несколько человек пострадали, как передает Арменпресс, об этом сообщают местные телеканалы.

По данным канала 1TV News, взрыв произошел рядом со зданием старшей школы. Другой телеканал, Ariana News, сообщает, что взорвалась придорожная мина.

Очевидцы сообщили корреспонденту канала, что при взрыве "по меньшей мере пять человек пострадали", в том числе силы движения "Талибан"*.

В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев.

В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"*.