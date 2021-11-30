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Международный суд ООН огласит решение по иску Армении против Азербайджана 7 декабря

Международный суд ООН огласит решение по иску Армении против Азербайджана 7 декабря
ЕРЕВАН, 30 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. 7 декабря Международный суд огласит решение по иску Армении к Азербайджану. Как сообщает «Арменпресс», об этом сообщает официальный сайт суда.

Отмечается, что в связи с эпидемией коронавируса при оглашении приговора будут присутствовать только члены суда, представители обеих стран.

Международный суд ООН в Гааге 14-15 октября рассматривал дело «Армения против Азербайджана». 16 сентября Ереван подал иск против Азербайджана в соответствии с Международной конвенцией о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Армения обратилась в Международный суд ООН с просьбой рассмотреть срочное ходатайство. Одно из требований - возвращение армянских военнопленных, содержащихся в Баку, прекращение уничтожения духовного, религиозного и культурного наследия. 14 октября, когда суд рассматривал иск Армении против Азербайджана, все манекены и каски были изъяты из «парка военных трофеев» Баку.
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