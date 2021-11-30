COVAX выделил КНДР 4,7 млн доз вакцины от COVID-19

Международный механизм COVAX дополнительно предоставит КНДР 4,7 млн доз вакцины от коронавирусной инфекции производства компании AstraZeneca. Как передает Арменпресс, об этом сообщил во вторник телеканал KBS со ссылкой на отчет организации.

Ранее COVAX выделила Пхеньяну два миллиона доз вакцины. Таким образом совокупного количества препарата будет достаточно, чтобы привить около 13% всего населения КНДР.

Как сообщил в Сеуле представитель южнокорейского министерства объединения, "COVAX и Северная Корея продолжают консультации по поставкам вакцин, однако детальный план пока не выработан".

С прошлого года КНДР закрыла границы, чтобы предотвратить проникновение коронавируса. Согласно официальным данным, в стране с начала пандемии не было зарегистрировано ни одного случая заражения.