В Армении за день подтверждено 398 новых случаев заражения COVID-19

По состоянию на 11:00 30 ноября в Армении всего подтверждено 338 518 случаев заражения COVID-19, 317 175 из которых вылечились, есть 7 567 летальных исходов.

На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 12 330 пациентов.

Как передает «Арменпресс», об этом говорится на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения Армении.

За последние сутки проведено 6 462 теста. Подтверждено 398 новых случаев заражения COVID-19, вылечились 977 заболевших, есть 32 летальных исхода.

Всего проведено 2 миллиона 366 680 тестирований.