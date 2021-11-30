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В Армении за день подтверждено 398 новых случаев заражения COVID-19

В Армении за день подтверждено 398 новых случаев заражения COVID-19

По состоянию на 11:00 30 ноября в Армении всего подтверждено 338 518 случаев заражения COVID-19, 317 175 из которых вылечились, есть 7 567 летальных исходов.

На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 12 330 пациентов.

Как передает «Арменпресс», об этом говорится на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения Армении.

За последние сутки проведено 6 462 теста. Подтверждено 398 новых случаев заражения COVID-19, вылечились 977 заболевших, есть 32 летальных исхода.

Всего проведено 2 миллиона 366 680 тестирований.
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