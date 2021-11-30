Под видом разблокировки дорог Азербайджан проводит политику изоляции населенных пунктов Армении: ЗПЧ

Жители села Шикаох общины Капан Сюникской области из-за так называемого пограничного и таможенного контроля Азербайджана, лишенного правовых основ, встали перед многочисленными проблемами - от образовательных до сельскохозяйственных.

Об этом, как сообщает «Арменпресс», заявил Омбудсмен Армении Арман Татоян.

То же самое относится и к селу Чакатен. Эти населенные пункты вместе с главой капанской общины Геворгом Парсяном посетил Защитник прав человека РА Арман Татоян. В обоих селах были выявлены проблемы со сбытом сельхозпродукции. «Например, покупатели приезжали в Шикаох за грецкими орехами, но после закрытия Капанской дороги они не могут ездить по непроходимому, так называемому альтернативному маршруту», - говорится в заявлении Омбудсмена.

Есть проблемы и с правом на образование. Дети Шикаоха не могут ежедневно ездить в Капан. Онлайн обучение также невозможно.

Арман Татоян подчеркивает, что он уверен, что на самом деле под видом разблокировки дорог власти Азербайджана проводят целенаправленную политику изоляции населенных пунктов РА и создания гуманитарных проблем. Азербайджанский пограничный и таможенный контроль на трассе Горис-Капан не служит его целям.

Арман Татоян признает, что местные органы, а также сотрудники Вооруженных сил РА и пограничных войск СНБ на местах оказывают людям помощь. Но это не решает проблем массовых нарушений прав, вызванных противоправными действиями властей Азербайджана и их вооруженных военнослужащих (как то: безопасность, восстановление нормальной жизни, так далее.).

По словам Омбудсмена, выход очевиден: азербайджанские вооруженные или какие-либо другие военнослужащие не должны находиться рядом с нашими общинами и на дорогах между общинами, должна быть создана демилитаризованная зона безопасности. Это путь к восстановлению прав народа Армении.

«Никто не имеет права игнорировать права человека и гуманитарные вопросы в процессе определения границ», - подчеркивает Арман Татоян.

Защитник прав человека по этому поводу в соответствующие международные организации, а также в органы власти и в неправительственные организации Армении представит специальные доклады.