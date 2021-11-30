Срок рассмотрения заявлений о получении гражданства Республики Армения будет сокращен

Постоянная комиссия Национального собрания Армении по государственно-правовым вопросам для обсуждения во втором чтении одобрила представленный правительством проект закона, согласно которому срок рассмотрения заявлений о получении гражданства РА вместо 6 месяцев устанавливается в 90 рабочих дней.

Как сообщает «Арменпресс», проект закона О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Армения «О гражданстве РА» на заседании НС представил замначальника Полиции РА Ара Фиданян. знать больше

«Основная цель законопроекта - упростить, ускорить процесс предоставления гражданства, в частности, вместо 6 месяцев планируется установить срок в 90 рабочих дней», - сказал Ара Фиданян.

Таким образом, целью законопроекта является существенное сокращение срока, сокращение администрирования для скорейшего получения гражданства РА.