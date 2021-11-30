Армянская космическая программа: советник министра представил подробности

Министерство высокотехнологичной промышленности Армении выдает лицензии компаниям, заинтересованным в космической деятельности.

Об этом в беседе с «Арменпресс» сообщил советник министра высокотехнологической промышленности Айк Асланян.

«Эта сфера, на сегодняшний день, является наиболее развивающейся и обладает самым разнообразным применением. Например, космические полеты составляют всего около 5% отрасли. Большая часть космической деятельности используется на земной поверхности, будь то сельское хозяйство, охрана границ, гаджет-карты и т. д. Осуществляя космическую деятельность, Армения стремится не только удовлетворить внутренний спрос страны, но и предложить услуги другим странам. Например, если наша космическая деятельность приведет к получению данных о сельском хозяйстве Австралии, мы сможем предоставить космические услуги далекому континенту. Космическая деятельность не может быть дешевым удовольствием, и, конечно же, мы будем работать со странами и организациями, которые уже имеют большой опыт космической деятельности. Следует отметить, что со временем цены на космические услуги за счет совершенствования технологий снижаются, к слову, европейская космическая компания выводит на орбиту устройства, разработанные студентами университета, и это не требует больших затрат», - сказал Асланян.

Он выразил мнение, что принята правильная стратегия развития отрасли, начиная с вовлечения детей школьного возраста. В организованном в этом году летнем лагере приняли участие около 40 детей. Советник министра уверен, что некоторые из них увлекутся этими программами.

«У нас также есть грантовая программа с общим бюджетом около 200 миллионов драмов. Она позволит выявить потенциал, который уже существует в Армении. Уже есть и заявки, которые поражают разнообразием. Через год будут и первые результаты», - сказал советник министра.