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На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 4,9

На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 4,9

Землетрясение магнитудой 4,9 зарегистрировано во вторник на филиппинском острове Минданао. Как передает Арменпресс, об этом сообщили в Институте вулканологии и сейсмологии республики.

По его данным, эпицентр находился в 4 км к северо-востоку от муниципалитета Губернатор Дженерозо, население которого составляет около 60 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 30 км.

Специалисты исключили вероятность возникновения повторных подземных толчков в этом районе. Информация о пострадавших и возможных разрушениях на данный момент не поступала.

 


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