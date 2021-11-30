Трехстороннее заявление, сделанное в Сочи, опровергает пропагандистские тезисы о коридоре: МИД Армении

В трехстороннем заявлении, сделанном в Сочи, стороны подтверждают свою приверженность последовательному и безоговорочному выполнению всех положений трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года. Как сообщает «Арменпресс», об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранный дел Республики Армения Ваан Унанян, отвечая на вопросы СМИ относительно трехстороннего заявления от 26 ноября в Сочи.

«Это касается также невыполненных до сих пор Азербайджаном обязательств, закрепленных 8-м пунктом заявления от 9 ноября, возврата военнопленных, заложников и других удерживаемых лиц и других обязательств. В Сочинском заявлении от 26 ноября еще раз подтверждается зафиксированное заявлением от 11 января положение о разблокировании всех транспортных путей и экономических связей в регионе и в очередной раз опровергаются пропагандистские тезисы о коридоре и коридорной логике», - отметил пресс-секретарь МИД Армении.

Ваан Унанян подчеркнул, что согласно заявлению, достигнута договоренность по повышению уровня стабильности и безопасности на армяно-азербайджанской границе. А первоочередным и наиболее важным шагом в этом направлении должно быть осуществление действий, направленных на снижение напряженности.

«Мы также убеждены, что полноценная реализация положений трехсторонних заявлений будет способствовать мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта под мандатом сопредседателей Минской группы ОБСЕ», - добавил Ваан Унанян.