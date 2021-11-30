Признание правительством Австралии Геноцида армян - вопрос времени: Комиссия «Ай Дата»

Призыв Палаты представителей Парламента Австралии признать Геноцид, совершенный Османской империей против армян, ассирийцев и греков в период с 1915 по 1923 год, является крупным достижением. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал исполнительный директор Армянского национального комитета Австралии Айк Гайсерян, добавив, что с представителями местных греческих, ассирийских общин была проделана значительная работа.

«Правительство Австралии находится под сильным давлением, и это делается через парламент. Ожидается, что правительство демократической страны прислушается к парламенту. Мы видели это на примере США. А когда есть давление со стороны парламента, признание Геноцида армян 1915 года исполнительной властью - это вопрос времени», - сказал Айк Гайсерян.

Исполнительный директор Армянского национального комитета отметил, что они продолжат вести активную работу с представителями греческой и ассирийской общин как в сенате, так и в исполнительной власти. Он отметил, что в исполнительной власти есть люди, которые ранее признали геноцид 1915 года и сделали соответствующие призывы.

Палата представителей Австралии единогласно призвала правительство признать Геноцид, совершенный Османской империей против армян, ассирийцев и греков в период с 1915 по 1923 год.

Резолюция, представленная депутатом Трентом Циммерманном, призывает правительство Австралии оставаться верной Конвенции 1948 года о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, признав «Геноцид армян, греков и других христианских меньшинств, совершенный Османской империей в 1915-1923 годах».