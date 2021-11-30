Лионель Месси в 7-й раз стал обладателем «Золотого мяча»

Нападающий сборной Аргентины и французского ПСЖ Лионель Месси в 7-й раз удостоился «Золотого мяча».

Как передает «Арменпресс», церемония вручения «Золотого мяча» престижного журнала «France Football» состоялась в Театре Шатле в Париже.

Титул Молодого футболиста года завоевал 19-летний полузащитник сборной Испании и каталонской «Барселоны» Педри.

Лучшим нападающим 2021 года был признан нападающий сборной Польши по футболу и «Баварии» Роберт Левандовски.

В женской борьбе лучшей была признана член сборной Испании и «Барселоны» Алексия Путелас.

Приза Льва Яшина - звания Лучший вратарь, удостоился голкипер итальянской национальной сборной и ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма.

Лондонский «Челси» стал лучшей командой года.

А нападающий сборной Аргентины и французского ПСЖ Лионель Месси в 7-й раз удостоился «Золотого мяча».