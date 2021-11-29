В Испании выявили первый случай заражения омикрон-штаммом

Первый случай нового штамма коронавируса "омикрон" выявлен в Испании. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщает Университетская больница Грегорио Мараньона в Мадриде.

"Служба микробиологии больницы Грегорио Мараньона в Мадриде сообщает о первом подтверждении варианта "омикрон" в Испании. Речь идет о путешественники из ЮАР", - говорится в сообщении больницы в Twitter. Там также уточнили, что "пациент чувствует себя хорошо".