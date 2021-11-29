Число раненных из-за урагана в Стамбуле возросло до 38 человек

Число раненных при урагане в Стамбуле возросло 38. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщил глава минздрава Турции Фахреттин Коджа.

Городские власти сообщили о четырех погибших и 19 раненных обломками крыш, разрушенных из-за сильного ветра.

"В результате стихийного бедствия ранены 38 человек, еще 4 погибли", - говорится в заявлении Коджи.

Ранее в управлении береговой охраны Турции сообщили о приостановке движения судов по проливу Босфор из-за сильного ветра. По этой же причине несколько самолетов авиакомпании Turkish Airlines не смогли приземлиться в Стамбуле и были направлены в Анкару и Измир.