Число раненных из-за урагана в Стамбуле возросло до 38 человек
21:22, 29 Ноябрь, 2021
Число раненных при урагане в Стамбуле возросло 38. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщил глава минздрава Турции Фахреттин Коджа.
Городские власти сообщили о четырех погибших и 19 раненных обломками крыш, разрушенных из-за сильного ветра.
"В результате стихийного бедствия ранены 38 человек, еще 4 погибли", - говорится в заявлении Коджи.
Ранее в управлении береговой охраны Турции сообщили о приостановке движения судов по проливу Босфор из-за сильного ветра. По этой же причине несколько самолетов авиакомпании Turkish Airlines не смогли приземлиться в Стамбуле и были направлены в Анкару и Измир.
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