НАТО обещает РФ политические и экономические последствия в случае агрессии против Украины

Россия получит "политические и экономические последствия" в случае агрессии против Украины. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, с таким утверждением выступил в понедельник генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Риге.

"Любая будущая агрессия против Украины будет иметь для России высокую цену и политические и экономические последствия", - утверждал он.

Столтенберг в очередной раз отметил, что НАТО якобы видит "необычную концентрацию российских сил" на границе с Украиной и "внимательно следит за ситуацией". "Мы призываем Россию к деэскалации и снижению напряженности", - добавил он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ фиксирует исходящую от западных стран информационную кампанию с целью представить Москву как угрозу процессу урегулирования на Украине. Он не исключил, что данная кампания является камуфляжем для прикрытия "агрессивных помыслов, которые могут иметь место в Киеве".