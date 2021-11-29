Аргентина ввела обязательный карантин для побывавших в Африке

Власти Аргентины ввели обязательный карантин для приезжих, побывавших на Африканском континенте в последние две недели, следует из распоряжения правительства.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, такое решение было принято на фоне появления нового штамма коронавируса "омикрон".

"Люди, приезжающие с или побывавшие на Африканском континенте в последние 14 дней до въезда в страну, должны исполнить следующие требования - проинформировать о нахождении (в этой зоне)… иметь полную схему вакцинации… иметь негативный ПЦР, сделанный за 72 часа до приезда в страну, сделать тест на антиген по приезду в страну и соблюдать карантин, согласно статье 7 декрета №260/20", - говорится в документе.

Согласно декрету №260/20, речь идет о карантине в течение 14 дней или на срок, который определят власти.

Люди, побывавшие на Африканском континенте, на 10-й день после ПЦР, сделанного до посадки на самолет, должны будут пройти еще один тест, если он окажется негативным, карантин может быть закончен. Иностранцы, не являющиеся резидентами, должны иметь еще и медстраховку.

Власти Аргентины пока сохранят ограничения на авиасообщение с Африканским континентом.