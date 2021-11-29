Армения уделяет особое внимание сотрудничеству с Германией: интервью с послом Армении в ФРГ 

Мирное решение вопроса статуса Нагорного Карабаха должно быть найдено при непосредственном участии местного населения под эгидой сопредседательства Минской группы. Как сообщает Арменпресс, об этом в интервью RND заявил посол Армении Ашот Смбатян, завершающий свою дипломатическую миссию в Германии. Посол коснулся вопросов как региональной безопасности Армении, так и сотрудничества с Германией.

- Господин посол, что, по мнению армянской стороны, дала встреча в Сочи?

- Диалог - это всегда хорошо. Надеюсь, что в результате этого диалога, в первую очередь, замолчит азербайджанское оружие, а также будут освобождены армянские пленные. Этот саммит при посредничестве России должен привести к сближению сторон.

- 44-дневную войну между Арменией и Азербайджаном стало возможно остановить только с помощью России. Во время войны погибло 6900 человек, Азербайджан отвоевал около 1/3 спорной территории Нагорного Карабаха. Сохраняется ли это территориальное деление?

- 27 сентября прошлого года Азербайджан начал войну против народа Нагорного Карабаха, нарушив основной принцип Хельсинкского Заключительного акта - исключение применения силы или угрозы силой, и война продлилась 44 дня. Эта война, которую вел Азербайджан при активной поддержке Турции, в результате которой тысячи людей были убиты и изгнаны из домов своих предков, не привела к решению, а наоборот. Российские миротворцы - гарант предотвращения дальнейшего кровопролития.

Мирное решение вопроса статуса Нагорного Карабаха должно быть найдено при непосредственном участии местного населения под эгидой сопредседательства Минской группы. Здесь ЕС и международное сообщество несут большую ответственность за стабилизацию гуманитарной ситуации на земле. Армения, в свою очередь, сделает все возможное в этом направлении.

- Ваш премьер-министр Никол Пашинян, который в 2018 году начал свой путь как реформатор, проиграл эту войну, но выиграл внеочередные парламентские выборы в июне. Является ли он гарантом прекращения огня при посредничестве России?

- Даже если предположить, что Трехстороннее заявление Армении, России и Азербайджана от 9 ноября 2020 года положило конец агрессии Азербайджана, ситуация остается хрупкой. На сегодняшний день Азербайджан не выполнил положения вышеупомянутого заявления, в частности, это касается освобождения пленных, прекращения воинственной риторики и вторжения на суверенную территорию Армении.

Франция, Россия и Соединенные Штаты как сопредседатели Минской группы ОБСЕ - единственного международного органа, наделенного международным мандатом на посредничество в этом конфликте, продолжают нести главную ответственность за мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта. Мира можно достичь только через диалог и взаимную готовность к компромиссу. Недостаточно проявить одностороннюю добрую волю. Даже после июньских выборов реализация реформ останется в центре внимания нашего правительства. Мы продолжаем поддерживать стратегические отношения с Россией в военно-политической, экономической, инфраструктурной и культурной сферах.

- После окончания войны Азербайджан и Турция инициировали формат «3+3» как платформу для сотрудничества на Кавказе. Помимо трех стран Южного Кавказа - Армении, Азербайджана и Грузии, в него входят исторически крупные региональные державы - Россия, Турция и Иран. Может ли этот формат действительно гарантировать сотрудничество?

- Любой формат может быть эффективным для регионального сотрудничества, однако повестка этого формата не должна включать темы, которые уже обсуждаются в других форматах в соответствии с нашими договоренностями. Формат «3+3» должен включать комплексные вопросы, основанные на развитиях, которые выгодны для всех участвующих стран. В противном случае существующие в двусторонних отношениях проблемы будут переведены на новый, многосторонний уровень, что может помешать как многостороннему, так и двустороннему диалогу.

-6 лет спустя, в ноябре 2021 года, Ваша миссия посла Армении в Германии закончилась. Какое событие произвело на вас самое глубокое впечатление?

- За эти шесть лет для меня было много эмоциональных моментов. Одним из таких событий стало принятие в 2016 году Бундестагом Германии резолюции о признании Геноцида армян, после чего в разных городах Германии, особенно здесь, в самом сердце Берлина, прошли церемонии освящения, установки памятников, хачкаров в память о жертвах Геноцида. Для меня лично и для Армении это было очень важно.

Кульминацией культурных связей можно считать проведенную в рамках мероприятий по случаю 350-летия Альтоны торжественную передачу оригинала рукописной партитуры юбилейной кантаты Георга Филипа Телемана, найденной в библиотеке Национальной академии наук Армении.

Германия оказала моей стране значительную техническую и финансовую помощь для развития ее экономики и инфраструктуры, а также для поддержки нашего сближения с ЕС в рамках Восточного партнерства. Ряд немецких фондов поддерживает талантливых молодых армянских ученых в различных исследовательских проектах. Есть более 15 университетских, а также множество городских и школьных программ партнерства.

Армения уделяет особое внимание сотрудничеству с Федеративной Республикой Германия. В заключение могу сказать, что шесть лет, проведенных в Германии, не всегда были легкими для Армении. Но они были интересными, иногда разочаровывающими, но во всех отношениях обогащали мои знания и навыки.

- Когда в 1915-1917 гг. преследование армян турками превратилось в геноцид с 1,5 миллионами жертв, Фонд помощи армянам во Франкфурте оказал масштабную помощь. Играет ли этот Фонд, переименованный в 1996 году в «Христианское общество милосердия на Востоке», определенную роль в Армении?

- Это были не просто преследования, а изначально спланированный геноцид. Немецкое общество помощи Армении было основано 125 лет назад и позже было переименовано в «Немецкое общество милосердия для христиан Востока». Причиной его основания была настоятельная необходимость помочь армянам, ставшим жертвами гамидийской резни в конце 19 века. По сей день Общество продолжает оказывать помощь армянам.

Более 100 тысяч человек нашли убежище в Армении после агрессии, развязанной Азербайджаном против населения Нагорного Карабаха осенью 2020 года. Некоторые вернулись в Арцах, но, к сожалению, не все смогли вернуться домой, так как их дома были оккупированы Азербайджаном. Вместе с партнерской организацией DIACONIA Общество поддерживает ставшие беженцами семьи из Нагорного Карабаха. Кроме того, сейчас они заботятся о более чем 3300 студентах в Армении и создают приюты. Они реализуют программы помощи не только в Армении, но и в Сирии, Ливане и Ираке.