Нарушения Азербайджаном фундаментальных прав армян носят систематический характер: омбудсмен Арцаха

Защитник прав человека Республики Арцах Гегам Степанян выступил с заявлением относительно нарушений Азербайджаном фундаментальных прав армян. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата омбудсмена Арцаха, в заявлении говорится:

“26 ноября в рамках трехсторонней встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом России Владимиром Путиным президент Азербайджана Ильхам Алиев расценил продолжающиеся после трехстороннего заявления о прекращении огня от 9 ноября 2020 года целенаправленные убийства военнослужащими азербайджанской армии мирных жителей и военнослужащих Республики Арцах как «спорадические инциденты». Данное заявление президента Азербайджана является не чем иным, как попыткой замаскировать под случайные инциденты очередные проявления проводимой Азербайджаном на протяжении последних десятилетий политики широкомасштабных и систематических нарушений фундаментальных прав армян.

Нападения на армян военнослужащими Азербайджана после подписания трехстороннего заявления, в том числе убийство 9 октября 2021 года тракториста при выполнении сельскохозяйственных работ в окрестностях города Мартакерт, расстрел 8 ноября 2021 года гражданских лиц, проводивших ремонтные работы близ города Шуши, многочисленные обстрелы военнослужащих Республики Арцах имели преднамеренный характер и были осуществлены в продолжение государственной политики Азербайджана по преследованию армян.

Азербайджанская политика преследования обретает крайнюю степень жестокости особенно в тех случаях, когда граждане Арцаха или Армении оказываются в руках азербайджанских военных. Все гражданские лица, оставшиеся на территориях Арцаха, оккупированных Азербайджаном в ходе агрессии в сентябре-ноябре 2020 года, были жестоко убиты военнослужащими Азербайджана. В тех случаях, когда была возможность проведения судебно-медицинской экспертизы убитых, было выявлено, что эти люди перед смертью подвергались пыткам. В некоторых случаях убийства гражданских лиц были сняты на видео и распространены в азербайджанских социальных сетях с целью причинения максимальных психологических страданий родственникам убитых и устрашения населения Арцаха и армян в целом. Жестоким пыткам подвергались и армянские военнослужащие, оказавшиеся под контролем Азербайджана, многие из которых также были убиты. Те немногие военнослужащие, которые выжили, были незаконно осуждены в Азербайджане и продолжают удерживаться властями этой страны в качестве заложников.

Первыми жертвами подобной преступной политики стали армяне, проживавшие в Азербайджане еще в период советской власти. Организованные местными властями депортации армян из Азербайджана в 1988-1990 годах, сопровождавшиеся массовыми убийствами, пытками и погромами, положили начало политике Азербайджана по преследованию армян, продолжающейся по сей день. Уже в 1991 году азербайджанские власти приступили к депортации армян из Арцаха в рамках крупномасштабной военно-полицейской операции «Кольцо», ставшей прелюдией к последующей полномасштабной агрессии Азербайджана против Республики Арцах. Агрессия против Республики Арцах, длившаяся несколько лет до 1994 года, была попыткой Азербайджана окончательно изгнать армян из их земель.

Как в ходе агрессии в 2020 году, так и во время боевых действий в 1990-х азербайджанские военнослужащие пытали и убивали тех, кто оказывался в их руках. Резня жителей армянского поселка Марага Мартакертского района Арцаха в 1992 году стала одной из самых трагических эпизодов данной политики. 50 жителей поселка были жестоко убиты, еще 50 были взяты в плен, в том числе женщины и дети. Судьба многих из них неизвестна до сих пор.

Азербайджанские военнослужащие отличились особой жестокостью также во время агрессии против Арцаха в апреле 2016 года. И гражданские лица, и военнослужащие, оказавшиеся в руках Азербайджана, были подвергнуты пыткам и казнены, в том числе пожилая пара в поселке Талиш Мартакертского района Арцаха.

Заявление президента Азербайджана о спорадическом характере инцидентов в Арцахе преследует цель завуалировать собственную политику преследования армян. Именно власти Азербайджана, в том числе президент этой страны, неприкрыто и преднамеренно поощряли любые преступные деяния, направленные против армян, включая убийства. Одним из очевидных примеров является возведение в неофициальный ранг национального героя Азербайджана Рамиля Сафарова, убившего спящего армянина, а также награждение лично президентом Азербайджана азербайджанского военнослужащего, отрезавшего голову армянскому военнослужащему и разгуливавшего с ней по селам Азербайджана в ходе агрессии в 2016 году. Отсутствие наказания в Азербайджане за преступления, в том числе преднамеренные убийства, совершенные против армян, а также награждение таких преступников со всей очевидностью свидетельствуют о принятой Азербайджаном на государственном уровне армяноненавистнической политике.

Преследование армян, которое выражается в форме массовых убийств, депортаций, пыток и иных бесчеловечных деяний, носит широкомасштабный и систематический характер и осуществляется военнослужащими Азербайджана и другими агентами этой страны сознательно в соответствии с существующей политикой Азербайджана или же с целью ее продвижения”.