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Азиатские индексы снизились - 29-11-21

Азиатские индексы снизились - 29-11-21

ТОКИО, 29 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 29 ноября на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 1.63% и составил 28283.92 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 1.84% и составил 1948.48 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.04% и составил 3562.70 пункта, а HANG SENG снизился на 0.95% и составил 23852.24 пункта.


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