Американский толковый словарь Merriam-Webster выбрал словом 2021 года "вакцину", как передает Арменпресс, об этом говорится в заявлении на сайте словаря.

"В повседневном использовании слова являются инструментами, с помощью которых озвучиваются заявления, идеи, стремления и неопределенности. Но также они могут стать средствами для идеологического конфликта. Именно это произошло с "вакциной" в 2021 году", - говорится на сайте Merriam-Webster.

Отмечается, что крупнейшая научная история нашего времени стала политическим спором и источником разногласий, и в центре обеих историй было слово "вакцина".

По данным Merriam-Webster, количество запросов по слову "вакцина" возросло на 601% по сравнению с предыдущим годом и на 1 048% по сравнению с 2019 годом.

Также словарь выделил еще 10 слов, которые получили повышенное внимание в 2021 году. Ими стали слова "Insurrection" (Восстание), "Perseverance" (Настойчивость), "Woke" (Осведомленный), "Nomad" (Кочевник), "Infrastructure" (Инфраструктура), "Cicada" (Цикада), "Murraya" (растение Муррайя), "Cisgender" (Цисгендерный), "Guardian" (Хранитель), "Meta" (Мета).

Ранее в этом году Оксфордский словарь английского языка назвал словом года слово "vax" - сокращение от английского "vaccine".

В 2020 году словом года по версии Merriam-Webster стало слово "пандемия".