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СМИ: в центральной части Ирана разбился вертолет

СМИ: в центральной части Ирана разбился вертолет

Вертолет разбился в понедельник в расположенной центральной части Ирана провинции Чехармехаль и Бахтиария. Как передает Арменпресс, об этом сообщает телерадиовещательная корпорация IRIB.

Отмечается, что на место выехали спасательные бригады, которые должны прибыть в течение часа.

Количество пассажиров на борту вертолета и причины аварии выясняются.


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