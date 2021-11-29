СМИ: в центральной части Ирана разбился вертолет

Вертолет разбился в понедельник в расположенной центральной части Ирана провинции Чехармехаль и Бахтиария. Как передает Арменпресс, об этом сообщает телерадиовещательная корпорация IRIB.

Отмечается, что на место выехали спасательные бригады, которые должны прибыть в течение часа.

Количество пассажиров на борту вертолета и причины аварии выясняются.