При техническом содействии компании UCOM состоялся хакерский конкурс «Захват флага»

С 27 по 28 ноября при техническом содействии компании Ucom в инновационном центре «Mайкрософт» состоялся хакерский конкурс «Захват флага» (Capture the Flag), организованный фондом «Инкубатор предприятий» (Enterprise Incubator Foundation).

В конкурсе приняли участие команды из крупнейших и известных компаний ИТ-сектора: «Picsart», «Krisp», «Synergy», «Webb Fontaine», «LifeTrace», «Snap LLC», «Uxtankyun и «Armath».

«У хакеров в «белых шляпах» должно быть много возможностей для постоянного улучшения своих навыков, обмена опытом и коллективной работы над решением новых задач. Я рад, что фонд «Инкубатор предприятий» и инновационный центр «Mайкрософт» провели это мероприятие при технической поддержке Ucom», - сказал генеральный директор компании Ucom Ара Хачатрян.

«Уже стало традицией проводить конкурс «Захват флага» не реже одного раза в год, и в этом году мы решили провести конкурс среди команд сотрудников разных ИТ-компаний. Мы были рады, что Ucom как одна из лидирующих компаний в области телекоммуникаций, выразила готовность выступить в качестве технического партнера CTF-2021», - отметила руководитель программ фонда «Инкубатор предприятий» Мари Барсегян.

Отметим, что после двухдневной жаркой битвы между командами соревнование выиграла команда компании «Krisp» с наибольшим количеством флагов, а команды «Uxtankyun» и «LifeTrace» заняли, соответственно, 2-е и 3-е места.

Добавим, что «Захват флага» - это соревнование по компьютерной безопасности. Во время конкурса участники должны найти точки уязвимости, исследовать вирусы и другие вредоносные программы, найти информацию из открытых источников и преодолеть различные задачи, возникающие в сфере кибербезопасности.