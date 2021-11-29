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Делегация, возглавляемая Айком Марутяном, с официальным визитом выехала в Санкт- Петербург

Делегация, возглавляемая Айком Марутяном, с официальным визитом выехала в Санкт- Петербург

По приглашению губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова с 29 ноября по 1 декабря делегация мэрии Еревана во главе с мэром Айком Марутяном с официальным визитом посетит северную столицу России. Как передает «Арменпресс», в мэрии сообщили, что в рамках визита мэр Еревана встретится с губернатором Санкт-Петербурга. Между двумя городами будет подписана дорожная карта Соглашения сотрудничества на 2021-2025 годы. 

Члены ереванской делегации также посетят ряд структур управления городского хозяйства Санкт-Петербурга.


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