Ален Симонян подчеркнул необходимость развития военного сотрудничества между странами-участницами ОДКБ

В Москве в онлайн-режиме 29 ноября прошло совместное 14-ое пленарное заседание ПА и Совета ПА ОДКБ.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, спикер Национального Собрания Армении Ален Симонян выступил с обширной речью. Он затронул вопросы международной и национальной безопасности в современном мире, а также нарастающие новые вызовы и масштабы угроз.

По словам А.Симоняна, ОДКБ является ключевой платформой обеспечения безопасности, суверенитета и территориальной целостности государств-членов организации.

Коснувшись председательства Армении в ОДКБ с сентября 2021 года, он подчеркнул, что приоритеты Армении сосредоточены на расширении потенциала Организации в интересах развития коллективной безопасности. А.Симонян подчеркнул, что отмечается 30-летие подписания основополагающего документа – Договора о коллективной безопасности и 20-летие создания ОДКБ. Председатель НС Армении также предложил расширить практику совместных заявлений, обновить механизмы антикризисного реагирования. Говоря о приоритетах, А.Симонян подчеркнул необходимость развития военного сотрудничества между странами-участницами ОДКБ. В выступлении говорилось о повышении эффективности борьбы с терроризмом и экстремизмом, обеспечении информационной безопасности и ряде других вопросов. Спикер НС подчеркнул важность активных шагов по дальнейшей институционализации парламентского измерения ОДКБ.

Глава парламента проинформировал, что Национальное Собрание Армении выступило с инициативой отметить 15-летие Парламентской Ассамблеи и провести юбилейное заседание Совета ПА ОДКБ в Ереване, а также с рядом других предложений.