Инекобанк представляет формат покупок BNPL в Армении, ставший мировым трендом

Инекобанк запускает сервис paylater, внедряя в Армении всемирно известный формат покупок BNPL (покупай сейчас, плати потом). Наслаждайтесь моментом, оплата подождет.

Предлагая ведущие цифровые решения в банковском секторе, Инекобанк на этот раз предлагает самый удобный и модный сервис, обеспечивающий финансовую свободу. Отныне клиенты могут гибко управлять своими финансами, что позволит им эффективно управлять собственными средствами, свободно планировать необходимые покупки без дополнительных усилий и траты времени.

Paylater - это современный способ оплаты, широко распространенный на международном рынке, который предоставляет пользователям лимит до 5,000,000 драмов, что позволяет им совершать покупки одновременно и производить оплату в рассрочку в течение 3 или 6 месяцев без каких-либо затрат и дополнительных платежей. Покупки можно совершать в магазинах-партнерах Инекобанка, в различных сервисных компаниях, от туризма до эстетической медицины и образования, от одежды и аксессуаров до обслуживания автомобилей.

Цель Paylater - улучшение качества обслуживания клиентов, сделав покупки и платежи более комфортными, наполнение жизни приятными моментами», - говорит Левон Рубинян, директор розничного бизнеса Инекобанка.

Paylater доступен через InecoMobile․ Оплата производится с помощью QR-кода, одним щелчком мыши, без необходимости каких-либо дополнительных транзакций. Более того, пользователь решает произвести оплату полностью или частично через paylater, используя свои собственные средства.

Простое, быстрое и бесконтактное решение для оплаты с отсрочкой платежа не только способствует свободе и гибкости покупателя при совершении покупок, но также помогает компаниям идти в ногу со временем, прививать новую культуру оплаты и привлекать новых клиентов.

«Как ведущий цифровой банк, мы всегда стремимся создавать инновационные решения, которые будут взаимовыгодными как для частных лиц, так и для бизнеса, исходя из миссии Инекобанка по созданию возможностей для реализации каждой цели», - сказал Арен Налтакян, исполнительный директор банк.

Вы можете ознакомиться с реквизитами paylater на официальном сайте банка или воспользоваться услугой напрямую через InecoMobile.